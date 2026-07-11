Жителям Дагестана и Чечни выплатили свыше 3 млрд рублей после паводков

​Пострадавшие от масштабных весенних паводков 81 тыс жителей Дагестана и Чечни получили финансовую помощь от государства на общую сумму более 3 млрд рублей.

​В Дагестане и Чечне более 81 тыс местных жителей получили денежные компенсации за ущерб от масштабных наводнений на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

​Отдельно власти рассматривают вопросы восстановления поврежденных объектов. По информации правительства, в Дагестане пострадали 1,5 тыс незарегистрированных домов, выплаты владельцам которых выделяют при участии Минстроя и реализуют через суд.

​Строительные работы по возведению новых жилых домов для переселения граждан начались 7 июня в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана на участке площадью 10 га.

​Напомним, ранее в марте-апреле 2026 года ливневые дожди прошли в отдельных районах Дагестана и Чечни и привели к масштабным наводнениям. В результате стихия повредила жилые дома, приусадебные участки, школы, больницы, а также дороги и коммунальные сети.