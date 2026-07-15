Мосты и ЛЭП в Иране были атакованы США

Гражданская инфраструктура в Иране пострадала от ночных ударов США. Несколько ЛЭП выведены из строя, также повреждены мосты, нанесен удар по аэропорту.

В Иране в результате очередной волны ударов США пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

Согласно сообщению Минэнерго Ирана, на юге страны в районе Бендер-Аббаса были повреждены ЛЭП.

"В результате атак США были повреждены линии электропередачи в Бендер-Аббасе и соседних населенных пунктах"

– Минэнерго Ирана

В ведомстве уточнили, что ведутся ремонтные работы, часть пострадавших линий уже восстановлены.

Также под удар попали мосты на юге Исламской Республики: по данным СМИ, были атакованы два моста недалеко от Ормузского пролива, а также еще два моста в округе Бендер-Хемир.

В результате ударов по мостам в Бендер-Хемире минувшей ночью погибли семь человек, передает IRNA со ссылкой на Медицинский университет Хормозгана. В списке пострадавших числится еще девять человек.

Также, согласно сообщениям иранских СМИ, американские удары в ночь на 17 июля пришлись на аэропорт.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану начать атаки на гражданскую инфраструктуру, если предствители Тегерана откажутся договариваться.

"На следующей неделе для них все станет действительно очень плохо. Мы выведем из строя все их электростанции. Мы разрушим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут договариваться"

– Дональд Трамп