Батумский терминал возобновил транзит авиакеросина в Казахстан

Казахстанская компания “КазТрансОйл” спустя восемь лет вернула транзит авиакеросина в Казахстан через Батумский терминал, тем самым укрепив пропускную способность маршрута Среднего коридора.

Компания "КазТрансОйл" запустила транзит авиационного керосина с Батумского нефтяного терминала в Казахстан после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первая партия авиационного керосина марки JET A1 объемом 10 тыс т, доставленная на терминал по Черному морю, в настоящее время ожидает прибытия железнодорожных вагонов-цистерн для последующей отправки.

В компании подчеркнули, что стабильное обеспечение гражданской авиации данным топливом укрепляет энергетическую безопасность Казахстана, а возобновление транзита развивает перевозки по Среднему коридору и повышает устойчивость международных поставок.

Напомним ранее по итогам первого полугодия 2026 года объем перевалки сырой нефти, мазута, дизтоплива и автомобильного бензина в Батумский нефтяной терминал составил порядка 725 тыс т.