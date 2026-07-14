Батумский терминал возобновил транзит авиакеросина в Казахстан

Компания "КазТрансОйл" запустила транзит авиационного керосина с Батумского нефтяного терминала в Казахстан после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Первая партия авиационного керосина марки JET A1 объемом 10 тыс т, доставленная на терминал по Черному морю, в настоящее время ожидает прибытия железнодорожных вагонов-цистерн для последующей отправки.
В компании подчеркнули, что стабильное обеспечение гражданской авиации данным топливом укрепляет энергетическую безопасность Казахстана, а возобновление транзита развивает перевозки по Среднему коридору и повышает устойчивость международных поставок.
Напомним ранее по итогам первого полугодия 2026 года объем перевалки сырой нефти, мазута, дизтоплива и автомобильного бензина в Батумский нефтяной терминал составил порядка 725 тыс т.