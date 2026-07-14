Вестник Кавказа

Израиль опасается отказа США от решения иранского ядерного вопроса - СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, власти Израиля выражают серьезную обеспокоенность тем, что США могут полностью отказаться от решения вопроса ядерной программы Ирана.

Израильское руководство опасается отказа США от решения вопроса ядерной программы Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщил израильский портал Al-Monitor.

Издание отмечает, что власти США в последние недели не проявляют интереса к иранской ядерной программе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует 19 июля провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и попытаться убедить его сосредоточиться на ядерной и ракетной программах Тегерана.

По словам источников, внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на Ормузском проливе, что является худшим сценарием для Израиля. Предыдущие попытки переубедить американского лидера не принесли результатов.

Напомним ранее 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. В результате ударов с воздуха погиб верховный лидер республики Али Хаменеи.

В июне представители США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. После этого в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры сторон по реализации меморандума при посредничестве Дохи и Исламабада.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по иранской территории. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей в части Ормузского пролива.

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