Вестник Кавказа

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана – СМИ

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Axios: Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху вывести войска из Ливана и Сирии, указав на риск дальнейшей эскалации.

Лидер США Дональд Трамп призвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху вывести соединения ЦАХАЛ, которые контролируют южные части Ливана и Сирии. Трамп мотивировал это риском новой эскалации в регионе, передает Axios. 

"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг (9 июля – ред.) заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израилю следует начать передислокацию своих сил из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане"

– Axios

Отмечается, что разговор лидеров Израиля и США состоялся на другой день после саммита НАТО в Турции, где Трамп встретился с президентом Сирии Аш-Шараа. 

Нетаньяху ответил, что Израиль занимается созданием зон безопасности вдоль границы.

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