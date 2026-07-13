Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана – СМИ

Axios: Дональд Трамп призвал Биньямина Нетаньяху вывести войска из Ливана и Сирии, указав на риск дальнейшей эскалации.
Лидер США Дональд Трамп призвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху вывести соединения ЦАХАЛ, которые контролируют южные части Ливана и Сирии. Трамп мотивировал это риском новой эскалации в регионе, передает Axios.
"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг (9 июля – ред.) заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израилю следует начать передислокацию своих сил из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане"
– Axios
Отмечается, что разговор лидеров Израиля и США состоялся на другой день после саммита НАТО в Турции, где Трамп встретился с президентом Сирии Аш-Шараа.
Нетаньяху ответил, что Израиль занимается созданием зон безопасности вдоль границы.