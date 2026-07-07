В ЕС потребовали прекратить финансирование МОК из-за допуска к соревнованиям россиян

Девять стран Европы потребовали от Еврокомиссии прекратить финансирование спортивных организаций, допускающих россиян и белорусов до участия в международных турнирах.

Эстония и восемь стран Европы потребовали от еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, допускающих россиян и белорусов к международным турнирам. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минкультуры страны.

К инициативе Таллина присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Эти государства также предлагают рассмотреть вопрос об ограничении участия данных структур в обсуждениях и мероприятиях, касающихся развития спорта в Европе.

Напомним ранее осенью 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Поводом для нынешнего обращения европейских стран послужило решение исполкома Международного олимпийского комитета временно восстановить статус Олимпийского комитета России и отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.