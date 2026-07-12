Вестник Кавказа

Моджтаба Хаменеи выступает за расширение связей с Россией – Пезешкиан

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана подтвердил, что нынешний верховный лидер страны продолжает курс своего отца в отношениях с Россией. Он отметил, что Моджтаба Хаменеи хочет развивать связи с Москвой.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступает расширение отношений с Россией. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на встрече с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.

Он напомнил, что за развитие сотрудничества с Москвой выступал и отец Моджтабы – Али Хаменеи.

"Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера. Этот курс будет и впредь последовательно и решительно продолжен"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, Сергей Цивилев прибыл в Иран в качестве сопредседателя Российско-Иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). В ходе поездки он встретился с главами Миннефти и Минэнерго Ирана, а также с президентом Исламской Республики.

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