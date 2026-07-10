Иран нанес удары по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании

В КСИР сообщили о нанесении ракетных ударов по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Целями стали пусковые установки, склады боеприпасов, резервуары с топливом.

Ответные удары по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании были выполнены в ночь на 13 июля, следует из сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно сообщению КСИР, атакованы базы "Али ас-Салем" и "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте. Там были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и РЛС FPS.

На базе в Кувейте под удар, выполненный дронами, попали пусковые установки американских ракетных комплексов HIMARS.

"В ходе операции были уничтожены сами пусковые установки и боеприпасы"

– КСИР

В ходе операции погибли три американских офицера, также пострадали несколько человек.

В Иордании иранские военные атаковали авиабазу "Принц Хасан".

"Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы "Принц Хасан" в Иордании"

– КСИР

В Бахрейне целями на базе в Шейх-Иса стали ремонтные базы вертолетов, самолетные ангары и командный центр управления БПЛА.

Отметим, что волна ударов США по Ирану в ночь на 13 июля продлилась около пяти часов.