Таблички со стихами поэтов Кабардино-Балкарии появились на остановках в Нальчике

На остановках общественного транспорта в Нальчике впервые установили специальные таблички со стихами известных народных поэтов Кабардино-Балкарии для популяризации чтения.

В Нальчике региональный Союз писателей и институт развития города установили таблички со стихами на остановках. Об этом сообщают организаторы проекта.

На улицах Нальчика смонтировали таблички со стихами Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Танзили Зумакуловой, Инны Кашежевой, Али Шогенцукова и Керима Отарова. Таблички установили вдоль наиболее протяженных и многолюдных городских маршрутов.

Председатель регионального Союза писателей Исмаил Бейтуганов отметил, что проект интегрирует искусство в повседневную инфраструктуру Нальчика и превращает обычные улицы в открытую литературную галерею.

Напомним, ранее в Нальчике инициативу по оформлению остановок поддержали городская мэрия и институт развития "Платформа" совместно с Союзом писателей КБР, передает ТАСС.