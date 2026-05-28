Вестник Кавказа

Названы последствия летнего паводка для аграриев Краснодарского края

Названы последствия летнего паводка для аграриев Краснодарского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предварительный ущерб от летнего паводка в Краснодарском крае превысил 300 млн рублей из-за затопления более 8 тыс га сельскохозяйственных земель.

В Краснодарском крае 7 сельскохозяйственных организаций и 27 фермерских хозяйств пострадали от затопления 8 240 га земель. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Предварительный экономический ущерб от подтопления посевов озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и иных культур на 7 381 га в Крымском районе и 859 га в Славянском районе превышает 300 млн рублей. Страховую защиту обеспечили только три сельскохозяйственные организации и два КФХ.

Ведомство предоставит пострадавшим аграриям субсидии для финансирования части затрат на проведение сева и агротехнологических работ под урожай 2027 года.

Напомним, ранее с конца мая в Краснодарском крае из-за ливней начался паводок, что привело к введению режима ЧС в Крымском и Славянском районах. К 16 июня оперативный штаб региона зафиксировал спад уровня воды ниже критических отметок.

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