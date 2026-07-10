Отношения Москвы и Баку полностью нормализованы и позитивно развиваются – Ильхам Алиев

Глава Азербайджана заявил о том, что российско-азербайджанские отношения снова имеют положительную динамику и, несмотря на сложный период в прошлом, сейчас полностью нормализовались.

Отношения России и Азербайджана в настоящее время полностью нормализовались, такое заявление сделал президент АР Ильхам Алиев.

Об этом он сказал на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума, отвечая на вопрос эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова.

Как подчеркнул азербайджанский лидер, прежде в российско-азербайджанских отношениях были сложности, которые сегодня уже остались в прошлом.

"Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы"

– Ильхам Алиев

Президент отметил, что Баку очень ценит партнерство с Москвой, сейчас отношения имеют позитивную динамику.

При этом он рассказал, что контакты ведутся на всех уровнях – между правительствами, внешнеполитическими ведомствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, а также администрациями президентов.

Ильхам Алиев высоко оценил вклад президента РФ Владимира Путина в процесс нормализации двусторонних отношений.

"Мы видели заявления официальных лиц РФ, включая президента Владимира Путина, относительно динамики отношений. Все идет хорошо, и мы этому рады"

– Ильхам Алиев

По словам главы Азербайджана, позитивная динамика в отношениях важна "как для двустороннего формата, так и для более широкой географии".

"Они (отношения - ред.) охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество"

– Ильхам Алиев