ЕС продолжает работу над 21-м пакетом санкций против РФ

В Евросоюзе пока не пришли к согласию по новому пакету антироссийских санкций, работа продолжается, сообщила Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз еще работает над новым, 21-м пакетом санкций против России.
"Что касается 21-го пакета санкций, по-прежнему остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения"
– Кая Каллас
В рамках санкционного пакета планируется включить в черный список десятки торговых судов и продлить действие потолка цен на российскую нефть до начала 2027 года, поделилась ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.