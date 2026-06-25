Вестник Кавказа

ЕС продолжает работу над 21-м пакетом санкций против РФ

Брюссель
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе пока не пришли к согласию по новому пакету антироссийских санкций, работа продолжается, сообщила Каллас.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз еще работает над новым, 21-м пакетом санкций против России.

"Что касается 21-го пакета санкций, по-прежнему остаются некоторые открытые вопросы, но мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения"

– Кая Каллас

В рамках санкционного пакета планируется включить в черный список десятки торговых судов и продлить действие потолка цен на российскую нефть до начала 2027 года, поделилась ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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