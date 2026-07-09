На поддержку туризма в Крыму направят свыше 4,3 млрд рублей

Правительство РФ направит свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе. Бюджетные средства позволят туристическим организациям финансово поддержать сотрудников в условиях сложной ситуации, сложившейся в отрасли.
"Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооружённых сил Украины. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 млрд рублей подписано"
– пресс-служба Кабмина РФ
Туристический бизнес Крыма получит свыше 3,7 млрд рублей, почти 600 млн рублей будут направлены Севастополю.
Сообщается, что поддержку получат свыше 4,6 тыс туристических фирм. Деньги пойдут на единоразовые выплаты работникам отрасли.