Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться – СМИ

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию для проведения переговоров, визит остается в силе.
Визит в РФ переговорщиков президента США Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – может состояться, вопрос не снят с повестки, передает дипломатический источник.
"Не снят, можно ожидать"
– источник
Ранее в МИД России сообщили, что готовы принять американских посланников и выслушать позицию США. По данным источников, визит может состояться до конца лета, однако точных сроков пока нет. Также прорабатывается тема переговоров сторон, передает ТАСС.