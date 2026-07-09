Вестник Кавказа

Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться – СМИ

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию для проведения переговоров, визит остается в силе.

Визит в РФ переговорщиков президента США Дональда Трампа  – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – может состояться, вопрос не снят с повестки, передает дипломатический источник. 

"Не снят, можно ожидать"

– источник 

Ранее в МИД России сообщили, что готовы принять американских посланников и выслушать позицию США. По данным источников, визит может состояться до конца лета, однако точных сроков пока нет. Также прорабатывается тема переговоров сторон, передает ТАСС.

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