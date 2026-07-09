Росавиация держит на контроле снабжение авиатопливом

Поставки авиационного керосина в российские аэропорты ведутся регулярно – Росавиация совместно с Минтрансом и Минэнерго страны держит ситуацию под контролем, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Российские авиагавани не ощущают на себе каких-либо перебоев с поставками авиатоплива – вопрос находится на контроле Минтранса и Минэнерго, а расписание рейсов выполняется, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется"

- Дмитрий Ядров

Правительство страны предпринимает все возможные меры для улучшения ситуации с топливом – запрещен экспорт бензина и дизтоплива, введенные налоговые преференции для импорта топлива и роста его производства внутри страны, передает "АиФ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в России сложилась достаточно сложная ситуация на внутреннем рынке топлива - такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что стоит учитывать летний пик спроса на топливо и внеплановые ремонтные работы на НПЗ, и подчеркнул, что кабинет министров исследует дополнительные меры по насыщению внутреннего нефтянного рынка.