Вестник Кавказа

Грузия построит новую трассу к границе с Азербайджаном

Грузия построит новую трассу к границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии объявлен тендер на строительство новой дороги к границе с Азербайджаном. Также в планах строительство новой дороги к границе с Арменией.

Международный тендер объявлен Департаментом автомобильных дорог Грузии на строительство четырехполосной автомагистрали к границе с Азербайджаном.

Проект оценивается в €250 млн, он будет профинансирован за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). 

Планируется возвести новую дорогу, которая пройдет от города Рустави до пункта пропуска на границе с Азербайджаном (Красный Мост или Цители Хиди). Также новая дорога свяжет Рустави и село Садахло на границе с Арменией. Общая протяженность будущей дороги составит 61,3 км. Предложения в рамках тендера принимаются до 14 августа 2026 года.

В настоящее время дороги между Грузией и соседними республиками Южного Кавказа двухполосные и отчасти проходят через населенные пункты. Новая трасса будет вдвое шире и пройдет в основном вне населенных пунктов. Пропускная способность новой дороги к границам с Азербайджаном и Грузией будет выше.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
405 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.