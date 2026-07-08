Грузия построит новую трассу к границе с Азербайджаном

В Грузии объявлен тендер на строительство новой дороги к границе с Азербайджаном. Также в планах строительство новой дороги к границе с Арменией.

Международный тендер объявлен Департаментом автомобильных дорог Грузии на строительство четырехполосной автомагистрали к границе с Азербайджаном.

Проект оценивается в €250 млн, он будет профинансирован за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Планируется возвести новую дорогу, которая пройдет от города Рустави до пункта пропуска на границе с Азербайджаном (Красный Мост или Цители Хиди). Также новая дорога свяжет Рустави и село Садахло на границе с Арменией. Общая протяженность будущей дороги составит 61,3 км. Предложения в рамках тендера принимаются до 14 августа 2026 года.

В настоящее время дороги между Грузией и соседними республиками Южного Кавказа двухполосные и отчасти проходят через населенные пункты. Новая трасса будет вдвое шире и пройдет в основном вне населенных пунктов. Пропускная способность новой дороги к границам с Азербайджаном и Грузией будет выше.