На прощание с Али Хаменеи пришел 1 млн человек в Мешхеде

Али Хамени будет погребен в Мешхеде в четверг. Проводить в последний путь бывшего верховного лидера Ирана пришли в районе 1 млн человек.

В Мешхеде в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи участвует около 1 млн человек.

На улице имама Резы, которая ведет к одноименному мавзолею, где завершится траурная процессия, собрались люди из разных стран. Они принесли с собой флаги Ливана, Пакистана и Палестины, передает ТАСС.

Бывший верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов, совершенных военными Соединенных Штатов и Израиля. Прощание с Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране, а 7 июля гроб с телом перевезли в город Кум. В тот же день его доставили в Ирак, где впоследствии состоялись церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Эн-Наджафе и Кербеле. Погребение Хаменеи пройдет сегодня в родном для него городе Мешхед.