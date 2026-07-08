Вестник Кавказа

На прощание с Али Хаменеи пришел 1 млн человек в Мешхеде

На прощание с Али Хаменеи пришел 1 млн человек в Мешхеде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Али Хамени будет погребен в Мешхеде в четверг. Проводить в последний путь бывшего верховного лидера Ирана пришли в районе 1 млн человек.

В Мешхеде в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи участвует около 1 млн человек.

На улице имама Резы, которая ведет к одноименному мавзолею, где завершится траурная процессия, собрались люди из разных стран. Они принесли с собой флаги Ливана, Пакистана и Палестины, передает ТАСС.

Бывший верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов, совершенных военными Соединенных Штатов и Израиля. Прощание с Али Хаменеи началось 3 июля в Тегеране, а 7 июля гроб с телом перевезли в город Кум. В тот же день его доставили в Ирак, где впоследствии состоялись церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Эн-Наджафе и Кербеле. Погребение Хаменеи пройдет сегодня в родном для него городе Мешхед.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.