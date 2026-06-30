Россияне опасаются планировать путешествия в ОАЭ

Несмотря на вполне доступные цены, российские туристы все же опасаются планировать свой отдых в ОАЭ - большую роль в этом сыграл ближневосточный кризис, и его эскалация не изменит ситуацию.

Российские туристы по-прежнему опасаются планировать свой отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а на фоне возобновления ближневосточного кризиса он вряд ли восстановится, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе.

"Очень большую роль сыграл ближневосточный кризис. Присутствуют опасения туристов из-за возможного закрытия воздушного пространства. Как мы видим, ситуация не успокаивается до конца"

- Майя Ломидзе

Спрос на Эмираты, которые входили в топ-3 направлений, пока не восстановился, - с сожалением отметила она, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские туроператоры возобновили продажу туров в ОАЭ, причем – по весьма демократичным ценам. Так, путевку на лето в Эмираты можно приобрести по цене отдыха в Египте или Турции, а МИД и Минэкономразвития РФ отменили действовавшие ранее рекомендации воздерживаться от посещения региона.

Тем не менее, статус самого популярного зарубежного направления для летнего отдыха россиян сохранился за Турцией: интерес российских туристов к стране не только не снижается, но и неуклонно растет. В летних зарубежных поездках россиян Турция занимает первое место с долей 57%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.