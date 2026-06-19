Продажа туров в ОАЭ возобновилась по выгодным ценам

Российские туроператоры возобновили продажу туров в ОАЭ. Путевку на лето в Эмираты можно сейчас приобрести по цене отдыха в Египте или Турции.

Туры в ОАЭ снова продаются в России, МИД и Минэкономразвития РФ отменили действовавшие ранее рекомендации воздерживаться от посещения региона.

Отдых в ОАЭ сейчас доступен по ценам, сопоставимым с Египтом и Турцией.

"За счет выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами, сейчас цены на отдых в Эмиратах находятся на очень привлекательном уровне. С одной стороны, они таковы за счет низкого летнего сезона, но играет роль и отсутствие высокой загрузки в отелях. Оценочно, цены на ОАЭ с "все включено", особенно в сегменте 5* сейчас где-то даже выгоднее, чем в Египте"

– вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян

Минимальная стоимость недельного тура в Эмираты на двоих сейчас составляет 117 тыс рублей с питанием "завтраки", и 136 тыс рублей с питанием "все включено". При этом цены рознятся от эмирата к эмирату, передает АТОР.

Спрос иностранных туристов на ОАЭ начинает восстанавливаться на фоне нормализации ситуации в регионе.