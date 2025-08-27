Назван лучший историко-культурный музей Грузии

Одна из самых известных достопримечательностей Грузии – музей-дворец Дадиани – был награжден как один из лучших музеев страны.
Он был удостоен награды International Travel Awards 2026. Премию музей-дворец Дадиани выиграл в категории Best Historical and Cultural Museum in Georgia.
"Эта награда подтверждает, что наше наследие интересно и важно не только для грузинских, но и для иностранных посетителей"
– директор Дворца искусств Георгий Каландия
Напомним, что дворец Дадиани был построен в последней трети XIX века в Зугдиди.
Премией International Travel Awards каждый год награждаются известные музеи, достопримечательности, гостиницы и турфирмы. Жюри учитывает такие критерии, как опыт туристов, качество обслуживания и впечатления от посещения.