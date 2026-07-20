У берегов Омана тонет нефтяной танкер

Танкер Caroline Bezengi начал уходить под воду у побережья Омана. Согласно спутниковым снимкам, с судна произошел разлив нефти.

Возле Омана тонет находящийся под санкциями ЕС и Великобритании танкер Caroline Bezengi, об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает Arab News.

Судно перевозило почти 1 млн баррелей нефти, согласно снимкам со спутников, произошел разлив нефти, возле судна образовалось нефтяное пятно площадью около 800 кв км.

Разлив произошел в районе охраняемой территории у острова Киблия на юго-западе Омана, этот район входит в состав заповедника Аравийского моря, где обитают некоторые виды диких животных, находящиеся под угрозой исчезновения.

Танкер длиной 247 м сел на мель в районе острова Киблия около двух месяцев назад, 8 июня экипаж сообщал, что на борту судна произошел взрыв.

Танкер внесен в санкционные списки Брюсселя и Лондона, которые считают его частью российского теневого флота.