Вестник Кавказа

Турция призвала активизировать переговорный процесс по Украине

Турция призвала активизировать переговорный процесс по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международному сообществу необходимо активизировать посреднические усилия для урегулирования украинского конфликта, считает глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Турция считает необходимым активизировать посреднические усилия в процессе урегулирования конфликта на Украине, соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Об этом он сообщил в интервью турецкому инфомационному агентству Anadolu. 

По его словам, мировое сообщество должно обратить на это внимание, поскольку украинское урегулирование имеет особое значение для обеспечения мира и стабильности, особенно в регионе Черного моря.

"Международному сообществу необходимо приложить усилия для посредничества, поскольку эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты"

– Хакан Фидан

В этой связи Турция предлагает России и Украине создать механизм защиты торгового судоходства в Черном море. 

Глава турецкого внешнеполитического ведомства считает, что некоторые силы рассчитывают получить выгоду от затягивания процесса по урегулированию.

Такая тенденция представляет серьезную опасность, обозначил Фидан.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
3480 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.