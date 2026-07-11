Турция призвала активизировать переговорный процесс по Украине

Международному сообществу необходимо активизировать посреднические усилия для урегулирования украинского конфликта, считает глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Турция считает необходимым активизировать посреднические усилия в процессе урегулирования конфликта на Украине, соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Об этом он сообщил в интервью турецкому инфомационному агентству Anadolu.

По его словам, мировое сообщество должно обратить на это внимание, поскольку украинское урегулирование имеет особое значение для обеспечения мира и стабильности, особенно в регионе Черного моря.

"Международному сообществу необходимо приложить усилия для посредничества, поскольку эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты"

– Хакан Фидан

В этой связи Турция предлагает России и Украине создать механизм защиты торгового судоходства в Черном море.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства считает, что некоторые силы рассчитывают получить выгоду от затягивания процесса по урегулированию.

Такая тенденция представляет серьезную опасность, обозначил Фидан.