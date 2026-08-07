Вестник Кавказа

КСИР назвал условие снятия блокады Ормузского пролива

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КСИР заявили, что блокада Ормуза будет снята, если Вашингтон примет условия Тегерана.

Тегеран снимет блокаду Ормузского пролива только при условии соблюдения Вашингтоном условий Ирана, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). 

"Открытие вновь Ормузского пролива связано с действием особых механизмов, выдвинутых Исламской Республикой Иран условий. Это никак не связано с переговорами Ирана и Омана"

– КСИР 

Как отметили в КСИР, переговоры Ирана и Омана остаются отдельным вопросом, который не связан с процессом между Вашингтоном и Тегераном. 

В КСИР отметили, что Ормуз является ключевым элементом геополитической силы Ирана.  

Ранее в IRNA заявили о согласовании Ираном и Оманом основных положений договора по Ормузскому проливу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
3270 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.