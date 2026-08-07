КСИР назвал условие снятия блокады Ормузского пролива

В КСИР заявили, что блокада Ормуза будет снята, если Вашингтон примет условия Тегерана.

Тегеран снимет блокаду Ормузского пролива только при условии соблюдения Вашингтоном условий Ирана, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Открытие вновь Ормузского пролива связано с действием особых механизмов, выдвинутых Исламской Республикой Иран условий. Это никак не связано с переговорами Ирана и Омана"

– КСИР

Как отметили в КСИР, переговоры Ирана и Омана остаются отдельным вопросом, который не связан с процессом между Вашингтоном и Тегераном.

В КСИР отметили, что Ормуз является ключевым элементом геополитической силы Ирана.

Ранее в IRNA заявили о согласовании Ираном и Оманом основных положений договора по Ормузскому проливу.