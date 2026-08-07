В Конгрессе США выступили против военной операции на Ближнем Востоке

Резолюция о прекращении войны против Ирана внесена в Конгресс США. Инициаторами документа стали сенатора от Демократической партии.
Конгресс США принял резолюцию о немедленном прекращении боевых действий против Ирана и выводе войск. Инициаторами документа стали 11 сенаторов от Демократической партии.
Один из авторов инициативы – сенатор Джон Хикенлупер – отметил резкое повышение цен на фоне военных действий, а также истощение арсеналов армии.
"Американцы теряют жизни. Цены на бензин и удобрения резко возросли, а запасы вооружений нашей армии истощаются. Пора положить этому конец. Немедленно"
– Джон Хикенлупер
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран и США могут достичь договоренности о прекращении огня 8 августа.