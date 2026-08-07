Вестник Кавказа

В Конгрессе США выступили против военной операции на Ближнем Востоке

Посольство США в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резолюция о прекращении войны против Ирана внесена в Конгресс США. Инициаторами документа стали сенатора от Демократической партии.

Конгресс США принял резолюцию о немедленном прекращении боевых действий против Ирана и выводе войск. Инициаторами документа стали 11 сенаторов от Демократической партии. 

Один из авторов инициативы – сенатор Джон Хикенлупер – отметил резкое повышение цен на фоне военных действий, а также истощение арсеналов армии. 

"Американцы теряют жизни. Цены на бензин и удобрения резко возросли, а запасы вооружений нашей армии истощаются. Пора положить этому конец. Немедленно"

– Джон Хикенлупер

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран и США могут достичь договоренности о прекращении огня 8 августа.

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