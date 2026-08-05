В Ингушетии вдвое выросло количество строящихся спортивных объектов

Власти Ингушетии увеличат количество запланированных к строительству по федеральным государственным программам спортивных объектов в регионе с 8 до 14.

В 2026 году в Ингушетии число возводимых по федеральным программам спортивных объектов вырастет с 8 до 14. Об этом сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

При поддержке Министерства спорта Российской Федерации по проектам "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" и "Развитие физической культуры и массового спорта" в регионе построят 14 "умных" спортивных площадок, зону ГТО в Сунже и модульный зал единоборств в Мужичах.

Новые комплексы появятся в Долаково, Али-Юрте, Яндаре, Инарках, Средних Ачалуках, Нижних Ачалуках, Мужичах, Малгобеке, Назрани и Сунже. Территории оснастят современным оборудованием для тренировок по футболу, баскетболу и воркауту.

С 2019 по 2025 годы по нацпроекту "Демография" в республике построили 20 объектов вместимостью около 1 тыс. мест.

Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, дополнительные площадки помогут вовлечь в спорт больше граждан, приближая регион к установленному Президентом России показателю в 70% при текущих 58%.

Также руководитель субъекта представил президенту проекты новых физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами для Карабулака, Назрани, Гази-Юрта, Кантышево, Сурхахи, Долаково и Нижних Ачалуков.