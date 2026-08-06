Круизы Astoria Grande изменили маршрут: суда будут прибывать в Анталью вместо Сочи

Astoria Grande сменит Сочи на Анталью в качестве отправной и конечной точки маршрута. Это связано с безопасностью.

Круиз Astoria Grande больше не будет использовать Сочи в качестве отправного и финального пункта своего маршрута. Все суда отныне будут отправляться из Антальи, проинформировали в службе поддержки.

Изменения связаны с обстановкой в Черном море: российские власти заявили о небезопасности маршрута через Сочи. Рейсы 28 июля и 8 августа были перенаправлены в Анталью из Сочи.

"Все дальнейшие круизы лайнера Astoria Grande будут начинаться и завершаться в порту Антальи (Турция), для пассажиров будут организованы чартерные рейсы из российских аэропортов и трансферы из аэропорта Антальи до порта отправления лайнера и обратно"

– служба поддержки

Сообщается, что изменений в графике рейсов не планируется. География круиза станет обширнее: планируются новые остановки в Турции и Греции.