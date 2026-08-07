В Грузии назвали число бюджетных мест в вузах

Власти Грузии утвердили число бюджетных мест в вузах страны. Наибольшее число бюджетных мест доступно на факультетах компьютерных наук.

Власти Грузии утвердили количество бюджетных мест в вузах в этом году. Для бесплатного обучения доступно 21,7 тыс мест.

Согласно обновленным правилам, обучение за счет бюджета будет безусловным только в первый год. В дальнейшем студентам придется демонстрировать успеваемость для сохранения государственной поддержки.

Наибольшее число мест доступно на факультетах компьютерных наук. На каждом их них смогут обучаться около 200 человек. Также большие наборы ведутся в факультеты акушерства и агрономии.

150 студентов рассчитывает получить факультет психологии Тбилисского государственного университета. 125 обучающихся ждут на факультете биологии Тбилисского государственного университета.