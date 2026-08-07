Россия на две трети нарастила импорт зерна в Турцию

Поставки российского зерна в Турцию за первые 7 месяцев текущего года выросли на 67%. При этом импорт некоторых культур увеличился в пять раз.

Объем импорта зерна из РФ в Турцию за период с января по июль нынешнего года вырос на 67% относительно года минувшего, рассказали в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК.

В общей сложности за этот период Турция получила 6,7 млн т российского зерна и продуктов его переработки.

Поставки зерновых культур выросли вдвое и составили 4,5 млн т, в том числе пшеницы – также вдвое, до 3,2 млн т.

Импорт ячменя увеличился в пять раз, до 330 тыс т, кукурузы и чечевицы – в три раза (940 тыс т и 86 тыс т соответственно). Гороха Турция закупила у России больше на 36%, зернобобовых культур – на 29%, до 387 тыс т.