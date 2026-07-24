Итоги года по экспорту и импорту пшеницы подвели в министерстве сельского хозяйства Казахстана – основным поставщиком продукта №1 в страну стала Россия.

Только с начала текущего 2028 года Россия поставила в Казахстан 1 794,6 тыс т пшеницы, нарастив поставки более чем в 6 раз, сообщили эксперты казахстанского Минсельхоза со ссылкой на данные источников из РФ.

"С сентября 2025 года по июнь 2026-го из России привезли пшеницы в 6,5 раз больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Только в июне 2026-го Казахстан получил от соседа 130 тыс т. Для сравнения, в мае было 127 тыс т"

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Также вырос предыдущий прогноз импорта пшеницы в Казахстан – он увеличен на 100 тыс т, до 2 млн т, передает Sputnik Казахстан.

При этом Казахстан тоже нарастил экспорт зерновых – так, поставки мягкой и твердой пшеницы в РФ выросли в 10,6 раз, в Иран - в 360 раз, в Великобританию - в 3 раза, а в Афганистан - в 2,65 раз, говорится в сообщении.

В целом экспорт пшеницы из Казахстана в июне вырос на 7,3% по сравнению с маем, и это - без учета стран ЕАЭС, добавили в министерстве.