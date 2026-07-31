Вестник Кавказа

В СМИ усомнились в возможности достижения соглашения между Ираном и США за 48 часов

В СМИ усомнились в возможности достижения соглашения между Ираном и США за 48 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
CNN: заключение сделки между США и Ираном в течение 48 часов сомнительно. На это указывает отсутствие в делегации Тегерана членов военного блока.

Вероятность консенсуса по ситуации на Ближнем Востоке оценивается в 50% в течение 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на арабский дипломатический источник. 

Это противоречит заявлению лидера США Дональда Трампа, который ранее сообщил о высокой вероятности сделки между Ираном и США в течение двух дней. 

Источник отметил, что иранская группа переговорщиков не имеет в своем составе членов КСИР, ответственных за военные вопросы, что заметно снижает вероятность договоренностей между сторонами.  

Ранее Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах, не исключил и возможности жесткого удара.

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