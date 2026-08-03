Новый маршрут через Ормузский пролив хотят открыть Иран и Оман – СМИ

В скором времени в Ормузском проливе могут закрыть для прохода судов южный и северной пути. Это произойдет после открытия нового маршрута, разрабатываемого в настоящее время Ираном и Оманом.

Иран и Оман занимаются разработкой нового центрального маршрута через Ормузский пролив, который отвечал бы интересам обеих стран. Об этом сообщает источник.

После открытия данного прохода южный и северные пути будут закрыты, передает телеканал Press TV.

Собеседник телеканала подчеркнул, что эти шаги продиктованы необходимостью изменения порядка судоходства в акватории, который призван гарантировать, что Ормуз перестанет использоваться как инструмент давления против Ирана.

Ранее сегодня телеканал Al Arabiya сообщил, что 4 августа может быть объявлено о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе.