Жители Керчи останутся без воды на трое суток

В Керчи отключат водоснабжение на трое суток из-за проведения работ на магистральном водопроводе. Об этом сообщила администрация города на своей странице в социальной сети.
По информации Керченского филиала предприятия "Вода Крыма", подача ресурса в бывших Кировском и Ленинском районах прекратится с 01:00 5 августа. Ограничения связаны с устройством врезки силами подрядной организации.
После завершения основного этапа специалисты начнут заполнение системы для дальнейшей стабилизации давления. Полностью восстановить водоснабжение во всех районах планируется к 18:00 7 августа.
Отметим, на период отключений местные власти организуют специальный подвоз питьевой воды. Горожанам рекомендовано заблаговременно сделать необходимые домашние запасы.