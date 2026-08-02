Жители Керчи останутся без воды на трое суток

Временное отключение воды на трое суток ожидает жителей Керчи в период с 5 по 7 августа из-за проведения масштабных работ на магистральном городском водопроводе.

В Керчи отключат водоснабжение на трое суток из-за проведения работ на магистральном водопроводе. Об этом сообщила администрация города на своей странице в социальной сети.

По информации Керченского филиала предприятия "Вода Крыма", подача ресурса в бывших Кировском и Ленинском районах прекратится с 01:00 5 августа. Ограничения связаны с устройством врезки силами подрядной организации.

После завершения основного этапа специалисты начнут заполнение системы для дальнейшей стабилизации давления. Полностью восстановить водоснабжение во всех районах планируется к 18:00 7 августа.

Отметим, на период отключений местные власти организуют специальный подвоз питьевой воды. Горожанам рекомендовано заблаговременно сделать необходимые домашние запасы.