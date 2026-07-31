Вестник Кавказа

Пакистан и Катар направят посредников на переговоры США и Ирана

Пакистан и Катар направят посредников на переговоры США и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Пакистана и Катара примут участие в предстоящих переговорах США и Ирана. Трамп заявил, что переговоры США и Ирана пройдут 3 августа. Местом встречи может стать Маскат.

В организации экстренных переговоров Вашингтона и Тегерана будут участвовать представители Пакистана и Катара, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Министр внутренних дел Пакистана и, в особенности, представители Катара направят эмиссаров, чтобы эти переговоры могли пройти как можно скорее"

– Al Jazeera

Пакистан и Катар, как ожидается, выступят посредниками, контакты США и Ирана вновь будут непрямыми.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, он отказался от масштабных ударов по Ирану, днем 3 августа Вашингтон и Тегеран проведут переговоры.

В Тегеране при этом сообщили, что "не исключено, что иранская сторона снова отправится в Маскат".

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