Пакистан и Катар направят посредников на переговоры США и Ирана

Представители Пакистана и Катара примут участие в предстоящих переговорах США и Ирана. Трамп заявил, что переговоры США и Ирана пройдут 3 августа. Местом встречи может стать Маскат.
В организации экстренных переговоров Вашингтона и Тегерана будут участвовать представители Пакистана и Катара, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
"Министр внутренних дел Пакистана и, в особенности, представители Катара направят эмиссаров, чтобы эти переговоры могли пройти как можно скорее"
– Al Jazeera
Пакистан и Катар, как ожидается, выступят посредниками, контакты США и Ирана вновь будут непрямыми.
Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, он отказался от масштабных ударов по Ирану, днем 3 августа Вашингтон и Тегеран проведут переговоры.
В Тегеране при этом сообщили, что "не исключено, что иранская сторона снова отправится в Маскат".