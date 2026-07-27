Более 10 зарядных станций для электромобилей заработали в КЧР в этом году

Новые станции для зарядки электромобилей стали доступны жителям и гостям Карачаево-Черкесии. До конца года планируется создать еще семь.
Несколько станций, на которых можно заряжать электромобили, заработали в этом году в Карачаево-Черкесии, об этом рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.
"Последовательно развиваем сеть электрозарядной инфраструктуры в регионе"
– Рашид Темрезов
Глава региона уточнил, что в общей сложности в этом году планируется открыть 19 электрозаправочных станций. Из них 12 уже установлены, на них все желающие могут зарядить свои электромобили.
По его словам, оставшиеся семь станций сейчас подключают к электросетям. Параллельно идет оформление требующихся документов.