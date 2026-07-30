Трамп заявил о планах США продолжать наносить удары по Ирану

Дональд Трамп заявил, что США планируют и дальше наносить жесткие военные удары по Ирану, однако готовы к дипломатии, если Тегеран первым пойдет на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах продолжать наносить удары по Ирану. Об этом он сообщил журналистам на заседании президентского кабинета в Кэмп-Дэвиде.

"Мы будем наносить по нему удары. Мы очень жестко будем наносить по ним удары"

- Дональд Трамп

Отметим, ранее издание New York Post со ссылкой на американский источник сообщило, что двусторонние переговоры станут возможны, если иранская сторона первой пойдет на прекращение огня, что является основой любого диалога.

Глава Белого дома готов дать шанс дипломатии и хочет добиться соглашения как можно скорее, но за продолжение атак на морские суда и военные базы в регионе Тегеран ждет расплата. В настоящее время Вашингтон и Тегеран продолжают вести технические консультации при помощи посредников.