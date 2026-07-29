Самолеты США не пострадали от ударов Ирана – CENTCOM

В США отреагировали на недавние иранские удары по американским объектам на Ближнем Востоке. По данным CENTCOM, ни один самолет в результате этих атак не пострадал.

Самолеты Соединенных Штатов в ходе недавних иранских атак не пострадали. Об этом сказано в сообщении, размещенном 30 июля на страницах Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.

Уточняется, что речь идет о недавних ударах Ирана по объектам США, расположенным в странах Ближнего Востока.

"Ни одно воздушное судно США не было уничтожено или повреждено в результате недавних попыток нападения Ирана. Все ракеты и беспилотники были перехвачены либо не смогли достигнуть целей"

– CENTCOM

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что иранские военные нанесли удары по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Кроме того, в Исламской Республике отметили, что уничтожили три истребителя F-35, а е еще три самолета были серьезно повреждены.