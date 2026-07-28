Проверку из-за гибели альпиниста начали в КЧР

Обстоятельства гибели альпиниста из Владимира в Даутском ущелье КЧР выяснят в ходе проверки прокуротуры и регионального следственного управления СК РФ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Карачаево-Черкесии.
Уточняется, что в настоящее время уже было заведена ведомственная проверка.
"Прокуратурой Карачаевского района организована проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства произошедшего"
— пресс-служба прокуротуры КЧР
Также процессуальная проверка стартовала и в следственном управлении СК России по республике.
"Следователями управления совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего"
– пресс-служба управления СК РФ по КЧР
Напомним, ранее альпинист из Владимира погиб в КЧР, сорвавшись в Даутском ущелье в районе горного пика МИФИ.