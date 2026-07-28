Вестник Кавказа

Проверку из-за гибели альпиниста начали в КЧР

Проверку из-за гибели альпиниста начали в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуротура Карачаево-Черкесии организовала проверку по факту гибели альпиниста из Владимира в Даутском ущелье республики.

Обстоятельства гибели альпиниста из Владимира в Даутском ущелье КЧР выяснят в ходе проверки прокуротуры и регионального следственного управления СК РФ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Карачаево-Черкесии.

Уточняется, что в настоящее время уже было заведена ведомственная проверка.

"Прокуратурой Карачаевского района организована проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства произошедшего" 

— пресс-служба прокуротуры КЧР

Также процессуальная проверка стартовала и в следственном управлении СК России по республике.

"Следователями управления совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего"

– пресс-служба управления СК РФ по КЧР

Напомним, ранее альпинист из Владимира погиб в КЧР, сорвавшись в Даутском ущелье в районе горного пика МИФИ.

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