Вестник Кавказа

Нетаньяху высоко оценил встречу с Трампом

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху дал высокую оценку прошедшим в Вашингтоне переговорам с Дональдом Трампом.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что состоявшаяся в Белом доме встреча с лидером США Дональдом Трампом была одной из лучших в рамках диалога двух стран. По словам Нетаньяху, стороны подтвердили приверженность общей цели относительно Ирана. 

"Это был один из лучших разговоров с нашим другом, президентом США Трампом. Это была встреча в духе полного сотрудничества, с взаимной поддержкой, с пониманием общей цели - не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие"

– Биньямин Нетаньяху

Как отметил премьер Израиля, стороны обменялись мнениями, а также скоординировали шаги по вопросам безопасности.В Вашингтоне встречу оценили как продуктивную.

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