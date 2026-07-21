Байрамов провел встречу с новым послом Германии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана и новый посол Германии в республике провели встречу в Баку. Центральной темой обсуждения стали вопросы сотрудничества между двумя странами.

В Баку 28 июля прошла встреча главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамова и нового посла Германии в стране Дирка Лельке. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах азербайджанского министерства в соцсетях.

В ходе встречи посол вручил министру копию своих верительных грамот. Байрамов поздравил Лельке с началом дипломатической деятельности в республике и пожелал ему успехов в работе.

Стороны поговорили о текущем состоянии и перспективах развития отношений Баку и Берлина, вопросах политического диалога, развитии торгово-экономических связей. В частности, затрагивались вопросы сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте, а также в культурной и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что состоявшийся не так давно визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию заложил основу нового этапа двустороннего партнерства. Стороны оценили важность совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства, создания Азербайджано-германского делового совета, дальнейшего развития сотрудничества и продолжения контактов на высоком уровне.

Кроме того, Байрамов и Лельке обсудили потенциал для углубления сотрудничества и ряд вопросов региональной и международной безопасности.

Помимо этого, руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал послу ФРГ о текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.