Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером провели телефонный разговор.

Разговор по телефону состоялся сегодня между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что беседа состоялась "по инициативе армянской стороны", при этом во время нее было обращено особое внимание на необходимость максимально скорого проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

"Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз"

– Кремль

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Путин и Пашинян поговорили о российско-армянских отношениях.

"И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято, лидеров стран ЕАЭС по Армении. Была подчеркнула необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того - определиться, в какую сторону армяне хотят идти"

– Дмитрий Песков

В пресс-службе Пашиняна сообщили, что Путин и Пашинян озвучили свои мнения о повестке отношений Москвы и Еревана, а именно о текущих проблемах в двусторонних экономических отношениях.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения - Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем"

– правительство Армении