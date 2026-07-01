Поставки по коридору Север-Юг в этом году выросли на 10% – Путин

Рост поставок по международному транспортному коридору Север-Юг (по восточному маршруту) за первые пять месяцев нынешнего года достиг 10%, такие данный озвучил президент РФ Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел сегодня в Омске.
Глава государства отметил "неуклонный" рост объемов поставок по данному МТК.
"За пять месяцев текущего года, например, (поставки – ред.) выросли на 10%"
– Владимир Путин
По его словам, Москва и Астана активно сотрудничают в развитии МТК Север-Юг.
Российский лидер напомнил, что восточный маршрут МТК Север-Юг соединяет российские порты на Черном и Балтийском морях, а также в Арктике, регионы в центральной части России и в Сибири через Казахстан с Туркменистаном и Ираном.