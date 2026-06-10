Посол РФ в Анкаре оценил развитие торговых отношений с Турцией

Годовой объем взаимной торговли между РФ и Турцией достиг отметки в $50 млрд, при этом страны продолжают активную реализацию совместных энергетических проектов, сообщил российский посол в Анкаре.

Россия удовлетворена текущим развитием торгово-экономических отношений с Турцией. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин в интервью телеканалу Habertürk.

Как уточнил посол, ежегодный товарооборот между странами сейчас составляет около $50 млрд. При этом Москва и Анкара намерены вдвое увеличить этот показатель и довести его до $100 млрд.

"Мы очень удовлетворены тем, что российско-турецкие экономические связи развиваются успешно. Сейчас объем двусторонней торговли находится на уровне $50 млрд в год. Это, естественно, не предел"

- Сергей Вершинин

Дипломат подчеркнул, что возведение первой турецкой атомной электростанции "Аккую" — ключевое направление партнерства и настоящий технологический прорыв для Турции в новой сфере, которому российская сторона рада содействовать.

Отметим, что АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+, каждый из которых обладает мощностью в 1200 МВт. Станция возводится по схеме "строй-владей-эксплуатируй", став первым проектом подобного формата в мировой атомной индустрии.