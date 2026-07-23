Иран консультируется с Россией при каждом удобном случае – Аракчи

Тегеран, по словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, использует любую возможность для консультаций с Москвой.

Консультации между Россией и Ираном проводятся регулярно, они затрагивают весь спектр международных отношений, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что консультации между Тегераном и Москвой, а также Пекином, не прекращаются – их организуют постоянно и непрерывно.

"Мы регулярно проводим консультации с нашими друзьями в Китае и России при каждой подходящей возможности"

– Аббас Аракчи

Иранский дипломат добавил, что на полях заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло сегодня в Чолпон-Ате (Кыргызстан), состоялись плодотворные беседы с российским и китайским коллегами.