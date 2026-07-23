В США обсудили возможность усиления военного давления на Иран

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп провел встречу с главными советниками и должностными лицами администрации для обсуждения дальнейших военных действий против Ирана.

Президент США Дональд Трамп собрал закрытое совещание с представителями своей администрации для планирования будущих шагов в отношении Ирана. Об этом сообщает газета "The New York Times" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, участники мероприятия обсуждали целесообразность усиления военного давления на Тегеран, однако сведения о конкретных утвержденных решениях по итогам дискуссии на данный момент отсутствуют.

Незадолго до этого глава государства сообщил в интервью порталу "Axios" о рассмотрении сценария возврата к полномасштабным боям и подготовке массированного удара по Ирану.

Напомним, вооруженный конфликт Вашингтона и Израиля с Ираном начался 28 февраля. Несмотря на июньский меморандум о прекращении огня, 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив противника в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.