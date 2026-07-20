Журнал Elle рассказал читателям о красотах Армении

Издательство журнала Elle Arabia назвала Армению новым "роскошным направлением" для путешественников, интересующихся древней историей и объектами культурного наследия ЮНЕСКО.

Арабское издание международного журнала Elle посвятило Армении публикацию, назвав страну "роскошным направлением" для познавательного туризма, которое быстро становится одним из самых привлекательных для путешественников, интересующихся культурой.

"Страна объединяет древнюю историю, впечатляющую природу и современные возможности для отдыха. Особое внимание уделяется объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, многовековым монастырям, национальным ремеслам, армянской кухне и разнообразным видам активного туризма"

- издание

В качестве иллюстраций к материалу его авторы использовали фотографии храма Гарни, озера Севан, ереванского Каскада, древних монастырей и живописных горных ландшафтов, передает NEWS.am.

К услугам туристов в стране богатый выбор развлечений - полеты на параплане и воздушном шаре, хайкинг, верховая езда, прогулки под парусом, поездки по канатным дорогам и глэмпинг, отмечают авторы публикации.

Особо редакция отмечает природное разнообразие страны, подчеркивая: благодаря сочетанию всех этих факторов и относительной дешевизне страну начинают открывать для себя ценители элитного туризма, – говорится в публикации.