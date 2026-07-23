Кавелашвили рассказал о принципах внешней политики Грузии

Президент Грузии сообщил, что внешняя политика страны строится на защите своих интересов. Он подчеркнул, что республика готова вести отношения со всеми на основе взаимного доверия и выгоды.

Грузия не нападает на других. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили, говоря о проводимой властями внешней политике.

Он подчеркнул, что внешняя политика республики сейчас строится на защите национальных интересов и принципах равноправного сотрудничества с другими государствами.

"Мы не нападаем на других, мы заняты защитой интересов нашей страны, мы готовы вести отношения со всеми странами на основе взаимного доверия, уважения и взаимной выгоды"

– Михаил Кавелашвили

Он пояснил, что теперь государство представлено единой точкой зрения, поэтому теперь стало легче озвучивать свои позиции.

"Мы преодолели и выдержали испытания. Мы являемся независимым, суверенным, достойным государством, готовым вести политику с каждым государством в формате равенства"

– президент Грузии