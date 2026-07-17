Вестник Кавказа

Самая опасная встреча холодной войны — Вена 1961. Леонид Млечин

В передаче Леонида Млечина «Прошлое определяет настоящее» — история встречи, от которой зависело будущее мира. Июнь1961 года. Вена. Никита Хрущев и Джон Кеннеди впервые смотрят друг другу в глаза — без посредников и иллюзий.

Почему этот эпизод стал поворотной точкой холодной войны? Как личные амбиции, страхи и политический опыт лидеров повлияли на ход переговоров? Действительно ли именно после Вены мир оказался на шаг ближе к Берлинскому и Карибскому кризисам? Леонид Млечин подробно разбирает закулисье переговоров специально для «Вестника Кавказа».

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