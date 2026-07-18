Алиев поздравил короля и народ Испании с победой на чемпионате мира по футболу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании и весь испанский народ с победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026, проходившем в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI, в котором поздравил его и весь народ страны с победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026, документ опубликован на официальном сайте главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с грандиозной победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026 и завоеванием ею титула чемпиона мира во второй раз"

- поздравление

В своем письме азербайджанский лидер также передал искренние поздравления испанским футболистам, которые в ходе матчей чемпионата мира по футболу показали высокое мастерство, большое упорство и несгибаемую волю, а также подарили своим болельщикам незабываемые мгновения и безграничную радость, передает Trend.

Президент Азербайджана пожелал испанским футбольным грандам новых успехов, на футбольных мировых аренах, - говорится в письме.