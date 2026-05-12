В Южной Осетии построят детский технопарк к концу лета

До конца августа текущего года в Южной Осетии реализуют строительство детского технопарка "Сила ума" на базе центра в Цхинвале.

Детский технопарк "Сила ума" откроют к концу августа в столице Южной Осетии, рассказал директор станции юных техников Нариман Калаев.

Он отметил, что строительство парка будет реализовано на базе центра юных техников в Цхинвале при содействии РФ.

"На базе Республиканской станции юных техников откроется так называемый Кванториум. Сейчас в России по этой линии работает новая программа, которая называется "Сила ума", в рамках этой программы к концу августа у нас запускаются новые направления"

- Нариман Калаев

По словам руководителя, речь идет о робототехнике, авиакванте, промышленном дизайне, лазерных технологииях, IT и медиапроизводстве.

Сейчас проходит подготовка территории, где будет расположен парк, разработка брендирования и в скором времени начнется установка оборудования, рассказал он.

Все необходимое оборудование предоставит российская сторона на безвозмездной основе.

"Это будет не отдельная организация, а структурное подразделение Станции юных техников. Мы для этого выделили целый этаж здания. В итоге у нас получается два структурных подразделения - технопарк "Сила ума" и национальные ремесла и промыслы"

– Нариман Калаев

Как рассказал руководитель проекта, дети также смогут себя попробовать в резьбе по дереву, столярном деле, керамике и выжигании.

При этом, подчеркнул Калаев, создатели уже нашли "точки соприкосновения" между двумя структурами подразделения.

Все идеи по совместному творчеству будут реализованы, заключил он в интервью ТАСС.