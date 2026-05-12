В Южной Осетии построят детский технопарк к концу лета

Детский технопарк "Сила ума" откроют к концу августа в столице Южной Осетии, рассказал директор станции юных техников Нариман Калаев.
Он отметил, что строительство парка будет реализовано на базе центра юных техников в Цхинвале при содействии РФ.
"На базе Республиканской станции юных техников откроется так называемый Кванториум. Сейчас в России по этой линии работает новая программа, которая называется "Сила ума", в рамках этой программы к концу августа у нас запускаются новые направления"
- Нариман Калаев
По словам руководителя, речь идет о робототехнике, авиакванте, промышленном дизайне, лазерных технологииях, IT и медиапроизводстве.
Сейчас проходит подготовка территории, где будет расположен парк, разработка брендирования и в скором времени начнется установка оборудования, рассказал он.
Все необходимое оборудование предоставит российская сторона на безвозмездной основе.
"Это будет не отдельная организация, а структурное подразделение Станции юных техников. Мы для этого выделили целый этаж здания. В итоге у нас получается два структурных подразделения - технопарк "Сила ума" и национальные ремесла и промыслы"
– Нариман Калаев
Как рассказал руководитель проекта, дети также смогут себя попробовать в резьбе по дереву, столярном деле, керамике и выжигании.
При этом, подчеркнул Калаев, создатели уже нашли "точки соприкосновения" между двумя структурами подразделения.
Все идеи по совместному творчеству будут реализованы, заключил он в интервью ТАСС.