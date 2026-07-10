Армения готовится к экспорту рыбы в ЕС

В понедельник в Армению прибудут европейские эксперты, они представят подробную информацию о порядке регистрации в TRACES для экспорта рыбы из Армении в ЕС.

В Армении сегодня ожидают экспертов из Евросоюза, которые поделятся информацией о том, как производителям регистрироваться в TRACES, чтобы экспортировать армянскую рыбу в ЕС, сообщил глава Инспекционного органа безопасности продуктов питания Армении Тигран Петросян.

"20 июля в Армению прибудут четыре эксперта из стран ЕС, которые в рамках подготовки первой партии экспорта рыбной продукции представят подробную информацию о порядке регистрации в системе"

– Тигран Петросян

Выступая в пятницу на пресс-конференции он пояснил, что компании должны подавать заявления в Инспекционный орган, к заявлению должны быть приложены 18 документов, список опубликован на сайте регулятора.

"В течение пяти дней документы будут рассмотрены, после чего будет проведен соответствующий аудит компании, и регулятор зарегистрирует ее в системе"

– Тигран Петросян

Ранее в Минэкономики Армении сообщили, что пять армянских предприятий уже выразили заинтересованность в поставках рыбной продукции в ЕС и ожидают завершения необходимых процедур. По словам Петросяна, в регулятор уже обратилась одна компания.