Вестник Кавказа

Армения готовится к экспорту рыбы в ЕС

Армения готовится к экспорту рыбы в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник в Армению прибудут европейские эксперты, они представят подробную информацию о порядке регистрации в TRACES для экспорта рыбы из Армении в ЕС.

В Армении сегодня ожидают экспертов из Евросоюза, которые поделятся информацией о том, как производителям регистрироваться в TRACES, чтобы экспортировать армянскую рыбу в ЕС, сообщил глава Инспекционного органа безопасности продуктов питания Армении Тигран Петросян.

"20 июля в Армению прибудут четыре эксперта из стран ЕС, которые в рамках подготовки первой партии экспорта рыбной продукции представят подробную информацию о порядке регистрации в системе"

– Тигран Петросян

Выступая в пятницу на пресс-конференции он пояснил, что компании должны подавать заявления в Инспекционный орган, к заявлению должны быть приложены 18 документов, список опубликован на сайте регулятора.

"В течение пяти дней документы будут рассмотрены, после чего будет проведен соответствующий аудит компании, и регулятор зарегистрирует ее в системе"

– Тигран Петросян

Ранее в Минэкономики Армении сообщили, что пять армянских предприятий уже выразили заинтересованность в поставках рыбной продукции в ЕС и ожидают завершения необходимых процедур. По словам Петросяна, в регулятор уже обратилась одна компания.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.